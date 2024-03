Camihawke protagonista al Lyrick e al Morlacchi. Dai social al teatro con “Il saggio di fine anno“

Autentica star dei social, amatissima dai giovani e protagonista anche sul fronte della radio e dell’intrattenimento televisivo, Camihawke (nella foto), al secolo Camilla Boniardi, arriva nei teatri umbri per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. E così sarà in scena domani alle 21 al Lyrick di Assisi e domenica, sempre alle 21, al Morlacchi di Perugia con il suo spettacolo “Il saggio di fine anno”. "E’ il momento – racconta – in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto".

Camihawke è nata nel 1990 e di professione fa la “content creator“. "Non mi piace il termine influencer" tiene a dire. E’ stata tra i primi ad aver creduto nel web e nei social, facendone un lavoro e fin dagli anni dell’Università ha iniziato a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube fino a diventare in breve tra i talent più seguiti in Italia e non solo con un milione e 300mila follower su Instagram. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. E anche nello spettacolo teatrale vuole raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica. Tra le esperienze ci sono la radio e la tv (con “Pink Different“ su Fox Life e nel cooking show “Nella Mia Cucina“ su Rai 2 a fianco di Carlo Cracco). Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli”.

I biglietti sono in prevendite su circuito TicketOne