Cambiamenti climatici "Lavoratori in difficoltà"

"I cambiamenti climatici impattano su tutti gli aspetti della vita delle persone e certamente anche sulle condizioni di lavoro. Questo è ancora più vero in settori come quello dell’edilizia, dove i lavoratori sono sottoposti in maniera diretta ai fenomeni meteorologici, quali - ed è il caso di questi giorni - il caldo estremo. È quanto mai attuale dunque il tema che la Fillea Cgil dell’Umbria ha deciso di mettere al centro del seminario che si è svolto ieri alla Camera del Lavoro di Perugia. "Come Fillea ci siamo posti il problema, partendo dalle sollecitazioni dei lavoratori che ci evidenziano le difficoltà di lavorare con temperature molto alte, o comunque in condizioni climatiche estreme - spiega Elisabetta Masciarri, segretaria della Fillea Cgil dell’Umbria - Questo perché è nel nostro dna di sindacato provare a migliorare le condizioni di lavoro, anche ambientali, nelle fabbriche o nei cantieri. È evidente che ci sono lavorazioni che per loro natura implicano l’esposizione ad agenti atmosferici, ad esempio l’edilizia, ma ci sono tanti interventi possibili per migliorare: a partire dalla conoscenza dei rischi e dalla prevenzione". E’ stato ricordato così che oltre i 35° centigradi si piò attivare la cassa integrazione.