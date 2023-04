Cambia l’illuminazione pubblica, ridotti consumi ed emissioni

E’ stato siglato l’accordo (nella foto) tra Comune ed Hera Luce per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica di tutti i quartieri e le frazioni del territorio comunale. Il contratto prevede la riqualificazione di oltre 3.100 punti luce con tecnologia a led che garantirà un risparmio energetico pari al 65%, ovvero 1.109.526 Kwh all’anno, pari a 447 tonnellate di CO2 che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno. Un taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Orvieto che corrisponde al consumo medio annuo di circa 410 famiglie. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica offerta da Hera Luce per il Comune è stato attivato tramite la convenzione Consip Servizio Luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana. Si tratta di un completo restyling che coinvolgerà l’intero sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale.