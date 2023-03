Cambia la Ztl, c’è il piano anti-traffico

Il Consiglio comunale, nella giornata di martedì scorso, ha emanato una serie di modifiche al regolamento per il rilascio dei permessi della Zona Traffico Limitato (ZTL). "Una revisione, a cinque anni dall’introduzione dei varchi elettronici, che si è resa necessaria al fine di limitare il traffico di automobili e grandi mezzi e la sosta parassitaria, riducendo il numero di permessi concedibili. L’obiettivo è quello di tutelare la qualità della vita nel centro storico, il suo decoro, la qualità dell’aria e l’utenza debole". Spiega così Alessia Tasso, vicesindaco di Gubbio, le variazioni che andranno a riguardare in particolar modo la zona monumentale del centro storico. Le variazioni, però, toccano anche i residenti, seppur in maniera minima: per ogni unità immobiliare verranno erogati due permessi con un massimo di due targhe, rispetto ai precedenti tre.

Inoltre, è bene ricordare che il permesso viene rilasciato a titolare, non ad immobile. Nonostante prima fossero equiparati ai residenti, per chi ha la residenza fuori dal centro storico ma una o più proprietà all’interno del centro storico si concede diritto ad un permesso con una targa. Ulteriori modifiche riguardano le cerimonie, per le quali i permessi verranno abbassati da cinque a tre; percorso inverso per i cantieri edili, che da due passano a tre permessi disponibili. Una modifica importante è quella relativa ai permessi giornalieri, che secondo il Consiglio comunale erano quelli che potevano creare più complicazioni: non si può più entrare e mandare la mail a giustificazione, ma ci si deve recare di persona al comando della Polizia Municipale in Largo della Pentapoli 3; la richiesta di permessi tramite e-mail resta possibile solo per i disabili, e per coloro che dovessero avere necessità di accesso urgenti, opportunamente documentate, che si verifichino in orario di chiusura degli uffici.

Verrà poi installato un nuovo varco in via Piccardi ed è stato messo in progetto di inserirlo in futuro anche in via toschi Mosca e all’ingresso di via XX settembre, in uscita dal centro storico. Vengono inoltre eliminati i permessi della tipologia “Uffici Comunali” in uso ai vari settori dell’Ente. Coloro che siano in possesso di permessi soggetti a modifiche saranno contattati dal Comando Polizia Municipale attraverso i recapiti forniti al momento della precedente istanza.