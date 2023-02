Cambia il tracciato dell’elettrodotto: firmato l’accordo

Comune e Terna firmano un protocollo d’intesa per lo sviluppo congiunto del nuovo progetto di variante all’elettrodotto a 132 kV Villavalle - Spoleto. La sottoscrizione del documento sancisce il buon esito della concertazione tra i due enti per minimizzare l’impatto dell’opera autorizzata nel 2019 dal Ministero dello Sviluppo. L’intervento prevede la delocalizzazione di un tratto di oltre 6 km dell’attuale elettrodotto che attraversa il territorio comunale di Spoleto, grazie alla realizzazione di una nuova linea, in parte aerea e in parte in cavo interrato, e di una stazione di smistamento, in prossimità dell’impianto Colacem, connessa agli elettrodotti a 132 kV “Giuncano – Foligno“ e “Cementir-Spoleto“. "Nell’ultimo anno abbiamo portato avanti un confronto molto concreto con Terna, con l’obiettivo di trovare una soluzione ad alcune problematiche - dichiara il sindaco Andrea Sisti - questo ci ha consentito di raggiungere un importante accordo per il nostro territorio". L’opera, oltre a rendere più affidabile l’alimentazione del carico locale, porterà importanti benefici ambientali grazie alla demolizione nel centro abitato di Spoleto di circa 4 km di linee obsolete, per un totale di 19 tralicci, restituendo così alla cittadinanza circa 10 ettari.