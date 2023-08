Calvi, Otricoli e Arrone sono campioni di “differenziata“

TERNI - Vola la raccolta differenziata nei comuni gestiti da Asm. Dopo Terni, che a luglio ha raggiunto la quota dell’80% per la prima volta dall’introduzione della Taric (Tariffa rifiuti corrispettiva), i dati del mese confermano l’aumento percentuale della raccolta differenziata in una larga parte dell’area di riferimento. In particolare la raccolta differenziata va a gonfie vele nei comuni di Arrone con l’86,9%, Calvi dell’Umbria 92,4%, Ferentillo 76,4%, Montefranco 85,5%, Narni 80,7%, Otricoli 91,7% e Polino 72,3%. "Il valore medio _ sottolinea Asm - , ricomprendendo anche Terni, si attesta all’80,4%. Risultati, questi, riconducibili alle buone pratiche messe in atto dalla cittadinanza, dalle aziende e dalle associazioni di volontariato, così come alle azioni di sensibilizzazione effettuate dai Comuni, dalle istituzioni e dalle scuole".