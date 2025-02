"Calo della produttività. Qui si fa poca ricerca"

"In Umbria c’è un calo di produttività, che si protrae ormai dal 2016". Così Angelo Manzotti, segretario generale Cisl Umbria. "La causa prevalente è che si presta poca attenzione alla ricerca e sviluppo e in nuove tecnologie, soprattutto in questo momento dove la digitalizzazione è un’opportunità per governare insieme alcuni cambiamenti a partire dalla valorizzazione delle persone che lavorano. C’è poi in Umbria - nota Manzotti – poca formazione e nelle piccole e medie imprese non si promuovono abbastanza gli effetti della bilateralità. Bilateralità che si deve sviluppare in una doppia direzione: su quella delle politiche della sicurezza nei luoghi di lavoro e contrattazione per aumentare salari e competitività imprese. Tornando alla produttività: se per quasi dieci anni le azioni messe in campo non hanno prodotto i risultati sperati, servono nuovi strumenti e soprattutto nuove premialità affinchè si possa avviare politiche rivolte ai giovani (questo per evitare l’esodo dalla nostra regione), contrattazione di secondo livello per aumentare la retribuzione e per redistribuire ricchezza sul territorio. La partecipazione è lo strumento per coniugare maggiore competitività e aumentare la retribuzione".