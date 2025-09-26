Calibro Africa Festival. Tre giorni tutti dedicati a letteratura e dialogo

Il capoluogo tifernate e alcuni dei suoi spazi diventeranno un grande laboratorio di dialogo culturale internazionale con l’edizione 2025 di Calibro Africa Festival che torna dal 3 al 5 ottobre. La rassegna è organizzata insieme ad Edizioni E/O e porta in città alcune tra le voci più significative della scena culturale africana e afrodiscendente. Il programma prevede tre giorni di eventi gratuiti diffusi tra librerie, biblioteca e luoghi culturali della città, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti. Attesi nomi di rilievo come la scrittrice camerunense Hemley Boum, l’autrice britannica-nigeriana Noo Saro-Wiwa, la romanziera de La Réunion Gaëlle Bélem, l’intellettuale senegalese Elgas e lo scrittore francese Mathias Énard. Particolare emozione susciterà l’omaggio dedicato ad Abasse Ndione, scrittore senegalese scomparso nel gennaio 2024, considerato una delle voci più importanti della letteratura africana contemporanea. Tra gli ospiti anche Isabella Dalla Ragione, Chiara Piaggio, Lara Ricci e Giorgia Sallusti, protagoniste di incontri e presentazioni. Grande attenzione sarà riservata al pubblico dei più piccoli, grazie a un evento speciale promosso con Aboca Edizioni per avvicinare i bambini alla letteratura e ai temi del dialogo interculturale. "CaLibro Africa Festival – hanno spiegato gli organizzatori nella conferenza stampa che si è tenuta in biblioteca – è un invito a vivere Città di Castello come crocevia di voci e storie dal mondo. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti di questa nuova edizione sicuri del calore e dell’accoglienza che la comunità locale ha sempre saputo riservare a chi arriva per questa iniziativa".

"Un appuntamento che unisce qualità, respiro internazionale e attenzione alle nuove generazioni", hanno aggiunto l’assessore alla cultura Michela Botteghi, intervenuta alla conferenza stampa insieme al consigliere regionale Letizia Michelini. Dal programma: venerdì 3 ottobre Hemley Boum, autrice de “Il sogno del pescatore“ in dialogo con Lara Ricci. Sabato mattina 4 ottobre spazio a Chiara Piaggio e al suo reportage “L’Africa non è così“, seguito dall’omaggio ad Abasse Ndione con Vita a spirale. Nel pomeriggio sarà la volta di Noo Saro-Wiwa con “Ritorno a Transwonderland“, mentre in serata Gaëlle Bélem presenterà “Il frutto più raro insieme“ a Isabella Dalla Ragione. Domenica si apre con Elgas e il suo “Maschio Nero“, introdotto da Giorgia Sallusti. Nel pomeriggio attività per i più piccoli con “La rondine che sapeva la strada“, poi gran finale alle ore 18 con Mathias Énard e “Le battaglie di Algeri“, riflessione tra letteratura e postcolonialismo.

Cristina Crisci