Calendimaggio, si parte Oggi consegna delle chiavi

ASSISI – Pronti, via: è Calendimaggio. Al via oggi l’edizione numero 68 della festa della primavera con le Parti che si gettano alle spalle il cielo grigio e le fatiche di questi mesi, pronte a portare l’entusiasmo e lo spettacolo unico che offre. Dopo le tappe di avvicinamento, le iniziative, la taverne aperte, la città imbandierata, oggi è il giorno della consegna della chiavi in piazza del Comune.

Un momento atteso, preceduto alle 15, dalla benedizione dei vessilli nella Basilica Superiore di San Francesco per la Magnifica Parte de Sotto e nella Cattedrale di San Rufino per la Nobilissima Parte de Sopra. Alle 15.45, al suono della campana delle Laudi, da piazza Santa Chiara partirà il corteo dell’Ente Calendimaggio che giungerà in piazza del Comune dove i cori delle due Parti eseguiranno ’Il Coprifoco’, l’ inno di Assisi. Seguirà la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Stefania Proietti al Maestro di Campo Bruno Cianetti. Seguiranno i corte di Nobilissima e Magnifica, la restituzione del Palio da parte della Nobilissima vincitrice dell’edizione dello scorso anno, il saluto del presidente-magistrato Marco Tarquinio e la presentazione e l’investitura dei giurati.

Come annunciato nei giorni scorsi la giuria che dovrà scegliere la Parte vincitrice del Calendimaggio 2023 è composta da Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore, Antonio Musarra, storico medievalista. Poi la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. In serata, alle ore 21.30, le rievocazioni di vita medioevale nei quartieri di Parte de Sopra.