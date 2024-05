Calendimaggio, oggi il gran finale. Cortei, sfide e assegnazione del Palio

Per la festa del Calendimaggio è oggi il giorno dello spettacolo, con i cortei nel pomeriggio in piazza del Comune, del canto, con la sfida canora in serata e poi del verdetto per l’assegnazione del Palio. Giornate intense, con Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra che non si sono risparmiate a cominciare dalla scene di vita medievali nei rispettivi quartieri alla giornata dedicata a Madonna Primavera - con i rossi’ che hanno visto vincere Chiara Fabbri, abbinata al balestriere Fabio Passeri - e, ieri sera, con gli spettacolari cortei notturni nel segno del fuoco. Il pomeriggio di ieri è stato nel segno de "Lo Spettacolo" e delle giovani leve. Dapprima l’esibizione degli Sbandieratori di Assisi, poi il Calendimaggio dei Piccoli: in una versione ‘ridotta’ della festa, i giovani partaioli de Sopra e de Sotto, che si sono sfidati in tre giochi di forza e destrezza. Calendimaggio dei Piccoli che è stato vinto dalla Parte de Sopra 2-1 grazie ai successi nel tiro alla fune e nel tiro della treggia, Sotto si è imposta nella corsa col sacco. Oggi, alle 16, in piazza del Comune sarà il momento degli imponenti cortei storici, uno dei momenti più attesi. In serata, alle 21.30, la sfida canora fra i cori della Magnifica Parte de Sotto, diretto da Gabriella Rossi e della Nobilissima Parte de Sopra guidata da Luigi Pontillo. Eseguiranno due brani di libera scelta e uno d’obbligo per entrambi i gruppi corali: "Donne venete al ballo" di Francesco Patavino. Al termine dell’esecuzione si riuniranno gli esperti che, sulla scorta dei giudizi relativi agli aspetti, musicali, dello spettacolo e della storia, assegneranno il Palio 2024. La giuria è composta da storica Virtus Maria Zallot, Claudio Autelli, regista e formatore e il musicologo Sandro Cappelletto. Seguirà, in piazza del Comune, l’assegnazione del Palio, da parte del Maestro de Campo, Bruno Cianetti.

M.B.