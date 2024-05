Calendimaggio, è già futuro: "Le due Parti hanno dato vita a eventi memorabili e intensi"

Va in archivio Calendimaggio di livello, trascinante, a settant’anni dalla prima edizione: Nobilissima Parte de Sopra, poi risultata vincitrice, e Magnifica Parte de Sotto non si sono risparmiate, proponendo momenti di spettacolo unici, di grande suggestione. Con la necessità già di guardare avanti. "Grazie di cuore alla Parte de Sopra e alla Parte de Sotto per il bellissimo Calendimaggio appena concluso - ha sottolineato Marco Tarquinio, presidente Magistrato Ente Calendimaggio di Assisi -. Il popolo delle due Parti ha dato vita a rievocazioni, cortei ed esibizioni canore e musicali di coinvolgente e memorabile intensità. Complimenti alla Parte de Sopra per la conquista del Palio 2024 sancita dal verdetto della Giuria composta dalla storica dell’Arte medievale Virtus Zallot, dal regista Claudio Autelli e dal maestro Sandro Cappelletto e alla Parte de Sotto, vincitrice della scorsa edizione della nostra Festa di Primavera, e magnifica protagonista anche in questa. Grazie di cuore anche a tutti coloro che hanno reso possibile la Festa con il loro lavoro e il loro sostegno". "La sconfitta non ci aiuta, ma la Parte de Sotto va sempre sostenuta, soprattutto in momenti come questo" le parole di Massimiliano Della Vedova, Priore Maggiore della Magnifica -. Mi sento orgoglioso di rappresentare questa Parte mi avete fatto emozionare giorno dopo giorno, avete creato un gran bel Calendimaggio e lo avete vissuto con lo spirito giusto: grazie a tutti voi Magnifici partaioli". Edizione in archivio, con alcuni aspetti da affrontare quanto prima in vista dell’edizione 2025, evitando di giungere alla festa senza poter far nulla. A cominciare dai bandi di sfida, spostati da qualche anno al primo giorno, soluzione che non sta soddisfacendo rispetto a quanto accadeva in passato.