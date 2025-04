Calendimaggio, città vestita a festa. Nuove bandiere per vie e piazze

La città, pavesata a festa con il nuovo imbandieramento, si avvicina al Calendimaggio, in programma dal 7 al 10 maggio, con una serie di iniziative, nonostante gli accadimenti di questi giorni. Per i turisti una ventata di colori, grazie appunto alle nuove bandiere che ornano le vie e le piazze, e anche di sapori. Da Pasquetta, nella Sala delle Volte e alla Galleria Le Logge, sono aperte le taverne e il punto ristoro dove si possono gustare specialità della cucina umbra e del territorio. Inoltre, dopo il felice debutto dello scorso anno, ad Assisi tornerà ad intrecciarsi la “rete“ dei ristoranti del Calendimaggio, tra sapori medievali e un omaggio da collezione. L’iniziativa, che unisce gastronomia, storia, artigianato e ospitalità, è realizzata grazie alla collaborazione tra Ente Calendimaggio, Confcommercio Assisi e Fipe. Quest’anno saranno dodici i ristoranti del territorio che, dal 1° al 10 maggio, accoglieranno i loro clienti offrendo, fuori menù, un Piatto unico ispirato a un ricettario medievale, appositamente selezionato per evocare i sapori antichi della tradizione, in linea con le atmosfere ispirate dal Calendimaggio. Ogni ristorante proporrà una ricetta diversa, interpretata secondo la propria identità culinaria. Ogni cliente che degusterà il piatto unico riceverà in omaggio un piatto in maiolica personalizzato con il logo dell’Ente Calendimaggio e il nome del ristorante che lo ha ospitato. Un oggetto prezioso, realizzato in edizione limitata nello stile dei celebri “Piatti del Buon Ricordo“, molto amati tra gli anni Settanta e Ottanta, che torna oggi come ricordo tangibile di una esperienza autentica.Il logo impresso sul piatto trae ispirazione dal primo manifesto ufficiale del Calendimaggio, datato 1954 e firmato dall’artista Franco Meccoli, a sottolineare il profondo legame con le radici storiche e artistiche di Assisi.

Domani un’altra importante tappa di avvicinamento alla festa: alle 17, a Palazzo Bonacquisti, sede della Fondazione Perugia, in piazza del Comune, è in programma la presentazione della giuria: saranno svelati i nomi dei tre esperti – un regista, uno storico e un musicologo – che, con i loro giudizi, decreteranno la Parte vincente del Calendimaggio.

Maurizio Baglioni