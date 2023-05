"Calendimaggio bellissimo" La gioia del presidente Tarquinio E tra le Parti vince il fair-play

Va in archivio un’edizione del Calendimaggio che ha riscosso apprezzamento per quanto messo in campo da Magnifica Parte de Sotto, uscita vincitrice, e Nobilissima Parte de Sopra. "In questo maggio abbiamo vissuto un’edizione della festa davvero bellissima, per intensità e qualità della rievocazione storica e della messa in scena spettacolare e musicale – sottolinea Marco Tarquinio, presidente dell’ente Calendimaggio – Diciamo un sentito grazie alla Nobilissima Parte de Sopra e alla Magnifica Parte de Sotto e m’inchino al ricco e accurato verdetto della Giuria che ha attribuito il Palio alla Parte de Sotto".

Tarquinio ha voluto ringraziare i giurati Chiara Bertoglio, Antonio Musarra e Ciro D’Emilio "per il servizio reso nel loro alto compito con competenza e con intelligente lettura della nostra Festa". Un verdetto, quello che ha decretato il successo della Magnifica, salutato con soddisfazione dal Priore Maggiore Massimiliano Della Vedova: "Ho visto un grande entusiasmo, una Parte unita una Parte viva: tutti voi avete contribuito al grande risultato". "Faccio i complimenti all’altra Parte per la vittoria, dandole appuntamento alla prossima sfida – le parole di Aleardo Pelacchi, Priore Maggiore della Nobilissima – Siamo stati in partita fino alla fine". Calendimaggio 2023 nel segno della alla sicurezza, con la Questura di Perugia che aveva predisposto un importante dispositivo. Sono state 357 le persone controllate e 190 i veicoli monitorati.