“Calendimaggio“ al voto. Ecco i consigli delle Parti

Le parti del Calendimaggio hanno votato per rispettivi consigli per il triennio 2026-2028, primo passaggio in vista, dapprima della composizione dell’ente che sovrintende la festa, poi dell’individuazione del presidente dell’ente stesso. Passaggi stringente in vista dell’organizzazione della complessa festa che avrà luogo dal 6 al 9 maggio 2026.
La Nobilissima Parte de Sopra ha eletto i consiglieri Gregorio Mancinelli (227 voti), Lucio Rossi (222), Giacomo Venturi (198), Carla Mancinelli (193), Massimo Speziali (177), Filippo Calzolari, Erica Balani, Maurizio Orbi, Gemma Loreti, Lavinia Maria Lunghi, Lorenzo Sgargetta, Laura Vignati, Annalisa Mariani, Giulia Giubilei, Aleardo Pelacchi, Elisabetta Aisa, Maria Grazia Sensi, Luisa Buzzi, Chiara Buzzi, Marco Bagatti, Chiara Orbi, Ermanno Vignati, Gloria Bagatti, Michele Tirilli, Tizano Sensi, Alessandra Jengo, Elena Mirti, Anna Paola Marchesi, Massimiliano Aisa, Simonetta Pelacchi.
Per la Magnifica Parte de Sotto Massimiliano Della Vedova (228), Giacomo Cova (210), Gabriella Rossi (208), Fabio Martellini (202), Emanuele Santarelli (183), Andrea Cova, Lorenzo Ciammarughi, Marco Piermaria, Matteo Bisogno, Alessandra Betti, Valentina Brufani, Valentina Migneco, Diego Tardioli, Cristian Principale, Tommaso Marani, Stefania Manini, Costanza Sforna, Federico Passeri, Giacomo Venturi, Enrico Maccabei, Riccardo Gambacorta Casagrande, Vanessa Capocchia, Alessandro Buccioni, Chiara Aristei, Chiara Del Bianco, Monica Manichini, Astrid Zerunian, Angelita Fioretti, Mattia Monaco, Paola Cecconi.