“CalendEsercito 2024” Pagine di storia. C’è anche l’omaggio a Mario Grecchi

C’è anche un pezzo di storia della nostra regione nel “CalendEsercito 2024”, presentato nella sede del Comando militare dell’Esercito Umbria. Questa edizione vuole ricordare i fatti d’arme della II Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al valore militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono distinti anche nel periodo precedente.

In particolare, la pagina centrale dell’opera ricorda, tra gli altri, il giovanissimo Mario Grecchi, Medaglia d’Oro al valor militare e allievo della Scuola Militare Teuliè, che raggiunse la famiglia a Perugia negli anni della guerra e si distinse per le sue gesta eroiche nel territorio umbro come partigiano, per poi morire fucilato dai tedeschi al grido: “Viva l’Italia”. Il colonnello Stefano Silvestrini, comandante dell’ente territoriale regionale (presente anche il maggiore Carmelo Vitale, ufficiale di pubblica informazione, e in video conferenza il nipote di Grecchi, Simone Urbani Grecchi) attraverso video e filmati ha voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono per servire l’Italia con la loro dedizione. "La storia di Grecchi e di giovani come lui che a 17 anni si sono immolati per la Patria – conclude il comandante – andrebbe insegnata ai nostri ragazzi per far capire loro quanto è importante vivere in un periodo di pace". Il calendario contribuirà a sostenere l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell’Esercito. E’ acquistabile nei 250 punti vendita di Giunti Editore.

Silvia Angelici