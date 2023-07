Caldo, in tanti al pronto soccorso E Terni sfonda il muro dei 41 gradi

Sono aumentati fino al 20 per cento in più gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia in questi giorni da bollino rosso per il forte caldo. Richieste di assistenza che hanno riguardato tutte le fasce di età, con un lieve aumento, in particolare, di persone anziane, la maggior parte delle quali presentano un peggioramento del quadro generale con sintomi riconducibili alla disidratazione.

Rispetto a luglio dello scorso anno, quando si registravano 161 accessi giornalieri medi, a luglio di questo anno se ne contano 196. Anche il direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Foligno della Usl Umbria 2 Giuseppe Calabrò segnala un picco di accessi. "Gli accessi sono statui 164 rispetto ai giorni passati che erano in linea e apri a 140". Lieve aumento anche al “Santa Maria della Stella” di Orvieto. Proprio la Città della Rupe ieri con 40 gradi si è confermata tra le città più calde dell’Umbria, mentre a Terni Stazione si sono toccati i 41,4. Ma a sfiorare i 40, sono state anche e Foligno dove il termometro si è fermato a 39,7 gradi. Il caldo ha interessato ogni singolo angolo della regione: a Perugia nella parte alta della città sono stati superati i 37 gradi. Altra città che si conferma caldissima, nonostante possa “beneficiare” del vicino Appennino, è Cascia dice la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato 39,2 gradi. Negli altri principali centri, come Spoleto, Gubbio e Città di Castello il termometro è oscillato tra i 35 e 37 gradi. Intanto il temporaneo calo termico del fine settimana sembra poter essere un pochetto più significativo ed apprezzabile, allo stesso tempo anche l’ultimo picco di calore tra lunedì 24 e martedì 25 luglio un po’ meno marcato.