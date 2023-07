Caldo e afa anche oggi I servizi cui rivolgersi in caso di necessità

Anche oggi previste temperature massime percepite di 33° e 34° con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio: per questo il Comune ha

attivato la fase di disagio (livello 2). Tra i tanti consigli, anche quello di telefonare all’Asl, all’Urp o agli Uffici decentrati (ex circoscrizioni) per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell’abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.