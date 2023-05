Calcio violento, arbitro denuncia gli aggressori

CITTA’ DI CASTELLO – Una partita del campionato Allievi under 17 giocata a San Secondo è finita con l’intervento della polizia e con una denuncia a causa di una serie di episodi contro l’arbitro iniziati dagli spalti. Un dirigente dell’Angelana – presente in tribuna – per questa vicenda è stato già oggetto di una decisione della giustizia sportiva della Federcalcio umbra che lo ha inibito per due anni. Tutto è accaduto allo stadio ’Mancini’ di San Secondo dove era in programma Trestina-Angelana. Dopo pochi minuti dall’inizio della partita di calcio viene espulso il portiere ospite. Dalle tribune – dove c’erano i familiari e qualche dirigente – sono partiti insulti e persino minacce nei confronti del direttore di gara (un trentenne di Città di Castello). Atteggiamento che sarebbe poi proseguito per il resto della partita visto che, contro l’arbitro, sono partiti anche sputi e lancio di sassi (fortunatamente senza gravi conseguenze). Le minacce sarebbero continuate persino mentre l’arbitro stava tentando di raggiungere la sua vettura, (danneggiata in più parti). Una situazione che ha richiesto anche l’intervento della polizia con gli agenti che, insieme ad alcuni genitori, sono riusciti a calmare gli animi. Ci saranno anche strascichi in tribunale. E’ già scattata una querela da parte dell’arbitro (rappresentato dall’avvocato Michele Bianchi) nei confronti dei responsabili e di quanti verranno individuati nel corso delle indagini.