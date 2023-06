Calcio & cuore per Davide In ricordo di Piampiano

Uniti nel dolore, ma con la volontà di mettere insieme le forze per far del bene e ricordare un evento sconvolgente con un segno di solidarietà.

Domenica 11 giugno, al campo sportivo di Viole, si svolgerà una partita di calcio nel nome di Davide Piampiano il ventiquattrenne tragicamente scomparso in un incidente di caccia giusto 5 mesi fa, era l’11 gennaio: il ricavato dalle offerte raccolte verrà interamente devoluto all’associazione Con Noi, impegnata nell’ambito delle cure palliative.

E’stata organizzata degli amici che con Dax, così era chiamato, condividevano la passione per il calcio, con in testa il Viole, formazione nella quale militava e poi le Parti del Calendimaggio, la Parte de Sopra (Davide era un tamburino dei blu) e la Parte de Sotto. In campo ci saranno dunque i compagni di squadra, i partaioli della Nobilissima e della Magnifica, amici e conoscenti che vorranno condividere questa giornata alla quale parteciperanno i familiari del giovane.

Un pomeriggio, dunque, nel nome della solidarietà, dell’amicizia, dello sport nel ricordo di un giovane che ha lasciato un grande vuoto nella comunità assisana dove era conosciutissimo e apprezzato e dove operava nelle attività di famiglia in ambito ristorativo e alberghiero.

Iniziativa, quella di domenica, fortemente voluta dal Viole calcio che, da gennaio, nel corso della stagione, ha sempre onorato la memoria di Davide, oltre che dalle Parti del Calendimaggio. Sopra e Sotto che, nella più recente edizione della festa, hanno reso omaggio a Davide Piampiano, sia in occasione della benedizione dei vessilli in Duomo, sia in piazza.

In occasione dell’apertura del Calendimaggio ai genitori di Davide, Catia e Antonello, e alla sorella Valeria, è stato consegnato, dalla Nobilissima, il tamburo e la tracolla del giovane e tre rose rosse con un nastro blu e tre rose blu con un nastro rosso, oltre a un collage di immagini mentre i tamburini della Magnifica hanno portato la foto del giovane.

M.B.