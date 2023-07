Cade un pezzo di intonaco Incidente al tempio di Minerva Verifiche in piazza del Comune

Un pezzo di intonaco caduto dal tempio di Minerva, in piazza del Comune, mentre alcuni coppi finiti nella strada sottostante nella zona di piazza Matteotti: è stata giornata di lavoro e di verifiche, quella di ieri, per i vigili del fuoco e per i tecnici e dipendenti del Comune, per due episodi distinti, ma verificatisi praticamente in contemporanea. A far scattare l’allarme, nella prima mattinata, intorno alle 9, la caduta di un pezzo di intonaco in calce dal Tempio di Minerva, opera del primo secolo avanti Cristo che si affaccia nella centralissima piazza del Comune. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i pompieri del distaccamento di Assisi e la squadra dei servizi operativi del Comune.

L’area interessata dalla caduta – dove in questi giorni è presente un palco utilizzato per gli spettacoli dell’estate di Assisi - è stata subito delimitata e poi si è proceduto alla verifica in altezza, con apposito mezzo dotato di cestello, sugli elementi di rifinitura e di copertura del tempio di Minerva; la caduta del pezzo di intonaco in calce si era verificata sul lato contiguo al palazzo Bozzoni, sulla destra dell’edificio di epoca romana. La verifica, sotto lo sguardo incuriositi di residenti e turisti alla quale ha partecipato il dirigente dei lavori pubblici ingegner Matteo Castigliego, alla presenza del sindaco Stefania Proietti, ha comportato la rimozione, a titolo precauzionale, di piccole porzioni risultate pericolanti. Visto l’esito negativo del controllo, nella tarda mattinata, poco prima delle 13, l’area è stata riaperta al pubblico così da consentire la piena fruibilità del cuore cittadino, senza limitazioni. Sempre ieri mattina, in altra zona della città, sono caduti a terra dei coppi di copertura di un tetto; l’episodio si è verificato nella zona dell’anfiteatro nella zona alta di Assisi.

E’ intervenuta la Polizia locale e poi i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi con il supporto dei colleghi di Perugia con l’autoscala. Anche in questo caso è stata verificata la situazione e messe in sicurezza le parti pericolanti oltre che allertato il proprietario di quanto accaduto.

Maurizio Baglioni