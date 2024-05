Cade in moto, grave tredicenne

Paura al circuito del Tasso. Tutto sembrava volgere per il meglio, tra prove e allenamenti nella pista di motocross a Terranuova. Poi intorno alle 15 il grande spavento. Un giovane pilota di 13 anni originario dell’Umbria è arrivato corto in un salto e la ruota anteriore della moto è atterrata sul terreno troppo velocemente, causando il ribaltamento del guidatore che ha battuto il volto nell’urto. Il ragazzo si trovava a Terranuova perché il circuito è aperto durante la settimana anche per coloro che provengono da fuori regione e conosciuto per essere un tracciato molto tecnico. Un impatto violentissimo. Dopo pochi minuti sono intervenuti l’automedica del Valdarno, la Misericordia di Castelfranco, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Il piccolo paziente, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1. Nonostante la brutta caduta, il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un grave trauma facciale. La presenza del casco avrebbe, per fortuna, scongiurato scenari decisamente peggiori. Il 13enne si trovava al Tasso perché Miravalle, dove spesso corre, è chiuso il mercoledì. In più la pista terranuovese è molto conosciuta tra gli appassionati delle due ruote per essere un luogo interessante in cui fare pratica. Nel circuito Tasso è di casa Andrea Dovizioso, il pilota campione del mondo 125 e protagonista della MotoGP, che soltanto il mese scorso è stato anche lui vittima di un gravissimo incidente. Il motociclista subì un trauma cranico e la frattura della clavicola destra, motivo per il quale venne trasportato d’urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi. L’ex iridato si è dovuto sottoporre ad una lunga riabilitazione, che gli ha permesso di tornare in forma giusto in tempo per assistere da spettatore alla terza prova del campionato italiano Prestige andato in scena lo scorso fine settimana a Miravalle. Nel 2022, sempre al Tasso, fu la pilota veneta Giorgia Blasigh, giovane promessa del motocross da poco ritirata, ad incappare in un rovinoso incidente durante un allenamento. L’allora 16enne riportò traumi alla testa, alla faccia e ad un braccio. Anche in quell’occasione tanta apprensione per amici e parenti. Adesso si attendono novità sulle condizioni di salute del teenager, che nel pomeriggio è stato sottoposto alle cure di sanitari del Meyer.

Francesco Tozzi