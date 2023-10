Cade dal tetto di un’azienda. Muore operaio di 57 anni

Un altro incidente mortale sul lavoro. La strage, in Umbria, sembra non fermarsi più. A perdere la vita, ieri pomeriggio, è stato Antonio Cozzali, corcianese di 57 anni, caduto da 10 metri d’altezza a Mantignana di Corciano. L’uomo stava tinteggiando il tetto di un’azienda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un’altezza. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 – come ha riferito la questura di Perugia - l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul luogo dell’incidente il pubblico ministero e il personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambiti del lavoro hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti mentre la salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Perugia per gli accertamenti tecnico-legali che saranno svolti nelle prossime ore. Cozzali è la diciannovesima vittima sul lavoro che l’Umbria piange dall’inizio dell’anno.

"Un’ecatombe continua, una carneficina costante che non accenna a diminuire e alla quale dobbiamo mettere fine. La notizia della nuova vittima sul lavoro ci lascia ancora una volta sgomenti e indignati. Neanche il tempo di piangere le precedenti vittime, che la strage continua e non basta più neanche il cordoglio, che esprimiamo per il lavoratore venuto a mancare": così in una nota la segretaria della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti e il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari e i responsabili delle categorie Elisabetta Masciarri (Fillea Cgil), Giuliano Bicchieraro (Filca Cisl) e Roberto Lattanzi (Feneal Uil). "Una nuova e terribile morte – spiegano i sindacati – che deve spronare tutti gli attori, sociali e istituzionali, ad agire immediatamente. Proprio a questo scopo, Cgil Cisl e Uil, hanno organizzato un appuntamento sul tema della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Martedì presso la Cassa Edile di Perugia, abbiamo convocato istituzioni e associazioni datoriali per rilanciare la nostra piattaforma e chiedere un ‘Patto per la salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro’".