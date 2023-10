Cade da sei metri, grave 60enne. Stava bonificando il tetto di una ditta

Un salto nel vuoto da circa sei metri di altezza. Una caduta dall’alto, l’ennesima in Umbria, che allunga l’elenco degli incidenti sul lavoro. Questo ultimo epidodio si è verificato a Petrignano di Assisi, ieri pomeriggio. Sul posto, il personale del commissariato di polizia di Assisi che conduce le indagini sull’incidente nel quale è rimasto coinvolto un sessantenne italiano. Secondo quanto hanno potuto apprendere, in base alle testimonianze acquisite sul posto dagli agenti, l’uomo era intento ad effettuare dei lavori di bonifica sul tetto di un’azienda, per cause ancora da chiarire, è precipitato al suolo da un’altezza di circa 6 metri. Il 60enne è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove si trova ricoverato. Il sessantenne si trova ricoverato in prognosi riservata, secondo quanto è stato possibile apprendere, ha riportato diversi traumi e fratture. Saranno fondamentali le prossime ore per accertare il suo decorso clinico. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro dell’Usl Umbria 1 per verificare il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono in corso gli accertamenti del personale del Commissariato di Assisi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le eventuali responsabilità.

Diverse settimane fa, un uomo, residente a Marsciano, era morto cadendo dal tento di un annesso della sua abitazione, all’ingresso del paese. Secondo quanto ricostruito, il proprietario di casa era salito sulla copertura della struttura per recuperare il gatto. Mentre stava camminando, la copertura aveva ceduto, facendolo precipitare al suolo. Per lui non c’era stato nulla da fare. Cadute dall’alto, come quella che aveva provocato la morte di un addetto della pulizie, in un condominio di San Mariano. Stava pulendo una delle finestre delle scale del palazzo, quando era precipitato nell’intercapedine tra muro e tromba delle scale. Cadute dall’alto che si confermano, anno dopo anno, come le principali cause di incidenti sul lavoro in Italia come in Umbria, nonostante i ripetuti allarmi dei sindacati e i controlli mirati da parte di forze dell’ordine e Usl. L’episodio di ieri, quindi, sembra rinnovare ulteriormente l’allarme specifico e in generale quello sulla sicurezza sui posti di lavoro.