Cade all’indietro, paura al "Curi". Giovane tifoso del Grifo in ospedale

Incidente e paura in Curva Nord. Ieri pomeriggio, alla fine della partita di calcio del campionato di serie C tra il Perugia e l’Ancona, un tifoso biancorosso di 15 anni è scivolato all’indietro dopo essersi arrampicato sulla recinzione dello stadio "Renato Curi". Il ragazzo voleva probabilmente festeggiare la vittoria della sua squadra del cuore (2-0) quando all’improvviso ha perso l’equilibrio, cadendo a terra davanti agli altri sostenitori del Grifo. Tanto lo spavento sugli spalti, dove erano presenti 3511 spettatori (500 ospiti). Sono stati proprio i supporter del Perugia a dare subito l’allarme e chiamare i soccorsi. Il ragazzo è stato medicato sul posto dalla Croce Rossa e per fortuna era vigile e cosciente al momento dei soccorsi. Il minorenne - da quanto si è appreso - è stato comunque trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale "Santa Maria della Misericordia" per ulteriori accertamenti.

Dell’incidente in Curva ha parlato anche il tecnico del Perugia, Alessandro Formisano, che ha voluto lanciare un messaggio al giovane sostenitore biancorosso ferito. "Ho saputo che un tifoso a fine partita è caduto aggrappandosi alle grate a fine partita - ha detto l’allenatore -. Augurandosi che non sia nulla di grave, lo aspettiamo alla prossima partita allo stadio". Stadio, Curi nella cui area, su disposizione del sindaco Andrea Romizi che ha firmato l’ordinanza, era stata vietata la vendita di alcolici in concomitanza dell’incontro di calcio con l’Ancona, come spesso avviene, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Come vietata è stata la vendita di bottiglie di vetro in tutta l’area di Pian di Massiano interessata all’incontro di calcio.