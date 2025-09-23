Cadavere vicino ai binari. Macabro rinvenimento: resti umani in un sacco

Nella tarda serata di ieri è stato rinvenuto un cadavere, a quanto pare a pezzi, nella zona del quartiere Casette, in prossimità dei giardini di via XIV Giugno. Si tratta della salma di una persona adulta, che sarebbe stata ritrovata all’interno di un sacco nero della spazzatura. La zona, subito transennata, si è presto riempita di carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Spoleto: al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Avviati gli accertamenti di polizia scientifica, che si sono protratti per tutta la notte.

A dare l’allarme sarebbe stato un residente che ha notato, accanto alla linea ferroviara, un sacco nero e una bibicletta. Uno scenario che ha destato subito sospetti e, quindi, spinto l’uomo ad avvisare le forze dell’ordine. Da qui la tragica e scioccante scoperta: nel sacco nero, di quelli utilizzati per i rifiuti, il cadavere (sembrerebbe, come detto, fatto a pezzi) o comunque resti umani. Gli inquirenti valutano per ora tutti gli scenari, senza tralasciare nessuna pista. L’area del ritrovamento è stata passata al setaccio dalle forze dell’ordine nel tentativo di rinvenire qualunque indizio utile alle indagini. Sul cadavere e sui resti rinvenuti è stata effettuata una prima ispezione esterna. Al vaglio degli investigatori finiranno sicuramente anche le telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.

Un paio di giorni fa era stata diffusa via social dalla famiglia la notizia della scomparsa di un ventunenne, di cui non si hanno più notizie. Le due vicende per ora non risultano in correlazione ma va registrata la sequenza temporale degli eventi. Tanti i residenti del quartiere che hanno manifestato preoccupazione per questo macabro rinvenimento. Le indagini di polizia scientifica si sono protratte fino a notte inoltrata.

Daniele Minni