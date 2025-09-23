Cadavere a Spoleto, il corpo mutilato. La vittima è il 21enne ‘Obi’ Sagor, scomparso nei giorni scorsi

Spoleto, 23 settembre 2025 – L’orrore che si è consumato alle porte di Spoleto sembra ormai avere un nome: è quello del 21enne Bala Sagor, da tutti conosciuto come Obi, 21enne originario del Bangladesh arrivato in Italia due anni fa. Tutto lascia intendere che il corpo all’interno del sacco nero ritrovato vicino ai giardini di via XIV Giugno, vicino alla ferrovia, sia proprio il suo.

Gli amici, che avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, hanno riconosciuto la bici elettrica del 21enne, ritrovata accanto al sacco nero dove si trovava il cadavere. Sagor, ospite in un centro di accoglienza, era in Italia per provare a costruirsi un futuro. Lavorava come aiuto cuoco in un ristorante del centro ed era ben voluto da tutti. Giorni fa si era allontanato in sella alla sua bici e da allora non si erano avute più notizie. Gli amici, preoccupati, ne avevano denunciato la scomparsa e pubblicato vari annunci sui social.

A dare l’allarme sarebbe stato un residente che ha notato, accanto alla linea ferroviaria, un sacco nero e una bicicletta. Uno scenario che ha destato sospetti e spinto l’uomo ad avvisare le forze dell’ordine. Gli inquirenti, ora, sono al lavoro per capire chi lo abbia ucciso: al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona. E’ probabile che il 21enne sia stato ucciso altrove e poi trasportato lì di notte, dal momento che il quartiere è molto trafficato di giorno.