Umbria
CronacaCadavere nel Trasimeno, è del ragazzo scomparso: un calciatore di 27 anni
26 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Cadavere nel Trasimeno, è del ragazzo scomparso: un calciatore di 27 anni

E' stato riconosciuto dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, scomparso nelle acque del lago il 19 settembre dopo la caduta da un gommone

Perugia, 26 settembre 2025 – E' stato riconosciuto dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Il giovane era insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, quando e' caduto nel lago, scomparendo rapidamente alla vista degli amici che non sono riusciti a recuperarlo.

Il dispositivo di ricerche si e' rapidamente attivato, ma senza successo. Mercoledi' scorso, sorvolando lo specchio d'acqua, dall'elicottero i vigili del fuoco hanno individuato un cadavere che e' stato poi recuperato. Cadavere rimasto ufficialmente senza nome fino a oggi, quando la madre del giovane, arrivata ieri in Italia, ha fatto il riconoscimento formale della salma, che, con ogni probabilita', sara' ora sottoposta ad autopsia

