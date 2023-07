Cacciatori e pescatori Il 61% boccia la Regione

I cacciatori e i pescatori umbri bocciano la Regione e indicano ai politici umbri (e nazionali, per alcune materie) le azioni che vorrebbero per consentire di poter seguire al meglio la loro passione. Nella sede regionale della Libera Caccia e Pesca dell’Umbria sono state infatti aperte le urne e contate le risposte al sondaggio che l’associazione aveva promosso all’interno del "Caccia Village di Bastia Umbra"

Dodici domande molto precise alle quali coloro che sono entrati nello stand della "Libera Caccia" potevano rispondere, in forma assolutamente anonima. Così, appunto, da poter "dare i voti" all’operato della Regione, indicando, al tempo stesso, ai politici locali e nazionali (almeno per alcune materie) quali azioni vorrebbero fossero messe in atto per poter praticare al meglio la loro passione.

Lo spoglio delle schede è stato effettuato dal presidente regionale della Libera Caccia dell’Umbria, Lando Loretoni, alla presenza di guardie venatorie, cacciatori e pescatori, anche non iscritti all’associazione.

Delle tremila schede distribuite, ne sono state inserite nelle urne ben 2.637. Di queste, il 4% sono risultate in bianco o compilate solo parzialmente. E questi sono dunque risultati del sondaggi: quanto al voto complessivamente assegnato alla Regione circa le politiche su caccia, pesca e ambiente, il 61% di coloro che hanno votato ritiene l’azione non sufficiente (“insufficiente” per il 31% e “molto insufficiente” per il 30%). Mentre per il 20% lavoro regionale è stato giudicato “sufficiente” e per il 19% “più che sufficiente”.

"Alcuni risultati – afferma Loretoni – sono stati addirittura plebiscitari, come nel caso della caccia in deroga a tortora dal collare, storno e piccione selvatico; sulla pesca alla trota fario; sul ruolo degli Atc. Ma, in genere, anche per gli altri quesiti le indicazioni fornite dal sondaggio sono state estremamente chiare, con richieste di cambiamento anche da parte di quel 39% di cacciatori e pescatori che comunque giudica positiva l’azione della Regione. Questa iniziativa – aggiunge il presidente regionale - è stata voluta per un confronto con tutta la base dei cacciatori e pescatori regionali (non solo quelli iscritti alla Anlc), e al tempo stesso per avere la conferma del consenso riscosso dalle iniziative che la Libera Caccia sta portando avanti in Umbria".