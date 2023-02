Caccia tragica: "Il colpo sparato da 31 metri"

Piero Fabbri è tornato al fosso delle Carceri, negli stessi luoghi e in un orario compatibile con quello in cui ha esploso il colpo che ha ferito mortalmente Davide Piampiano, morto 17 minuti dopo. Un colpo sparato perché, lo ha ammesso lo stesso Fabbri, ha creduto di mirare al cinghiale che stavano cacciando. Il sopralluogo, richiesto anche al giudice per le indagini preliminari di Firenze, a cui gli atti sono stati trasferiti da Perugia, è stato fatto come attività difensiva da parte dell’indagato, assistito dall’avvocato Luca Maori. L’intento è quello di fornire una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto l’11 gennaio dal ferimento del ragazzo all’intervento dei soccorsi, grazie anche al consulente, il perito balistico Marco Benecchi di Civitavecchia, di cui la difesa si è avvalsa. "Sono state ricreate tutte le condizioni dell’11 gennaio", sottolinea l’avvocato Maori. Le verifiche sono state fatte alle 17.50, orario compatibile, in termini di luce, con le 17.10 di quella maledetta giornata. "Il colpo è stato sparato da 31 metri circa – continua l’avvocato –. Abbiamo appurato che da quella distanza, in quelle condizioni di luce non si vede nulla da dove Fabbri ha sparato. Il mio assistio riteneva di colpire un cinghiale, anche perché sapeva che Piampiano aveva un cane e aveva sentito abbaiare dalla parte opposta". Nel corso del sopralluogo sono state eseguite misurazioni, fatte foto e realizzati video. Tutto materiale che verrà “elaborato“ dal perito e presentato al gip affinché lo inserisca negli atti dell’inchiesta. "Fabbri era provato – conclude l’avvocato Maori – ha raccontato di nuovo come sono andate le cose, mentre piangeva". "Non ho avuto il coraggio di fare niente perché mi è presa la paura, mi è crollato il mondo addosso", ha detto il muratore, ribadendo che "ero convinto che fosse un cinghiale".

Anche la famiglia di Davide, tramite l’avvocato Franco Matarangolo, ha chiesto formalmente che venga effettuata una perizia balistica. E sempre la famiglia sarebbe intenzionata a provvedere alla ricostruzione con simulazione dell’incidente, come propria attività. Intanto domenica sera, con partenza alle 21 da piazza San Rufino e arrivo a piazza San Francesco, la famiglia, la fidanzatqa e gli amici hanno promosso una fiaccolata "per ricordare Davide e per sottolineare come il comportamento di Piero Fabbri, al di là di ogni valutazione giuridica, non possa essere dimenticato".