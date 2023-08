Bus, scontro tra Pd e Giunta Il sindaco: "Sospese soltanto le corse ad utenza quasi nulla"

Corse degli autobus per l’ospedale soppresse nel periodo estivo per mancanza di utenza, ma non tutti sono d’accordo. La circolare B è quella che partiva alle 21.30 dalla stazione ferroviaria diretta a piazza della Repubblica e quindi all’ospedale con relativo ritorno, in partenza dall’ospedale, alle 22.10. Secondo il Pd si è trattato di un grave errore sopprimere quella corsa ed ora ad essere in crisi sarebbe il collegamento tra periferia e centro storico con gravi disservizi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblic. Lo sostiene il consigliere comunale del Pd Federico Giovannini che dice: "Perché la scelta di isolare, di sera, tutta Ciconia e penalizzare pure Sferracavallo? Perché si toglie la circolare A il pomeriggio? Non è un bel biglietto da visita per Orvieto dal punto di vista turistico. Questa amministrazione non sta incentivando l’uso del mezzo pubblico per entrare nel centro storico ma continua a favorire gli spostamenti con le auto aumentando l’inquinamento. L’uso del trasporto pubblico è fermo al 5% a Orvieto", dice Giovannini. Il sindaco Tardani però la vede diversamente. "Incentivare l’uso del mezzo pubblico non significa far girare autobus praticamente vuoti per la città a qualsiasi ora – dice il sindaco–; dobbiamo evitare gli sprechi e ottimizzare le risorse, razionalizzando se necessario quelle tratte e quegli orari in cui l’utenza è praticamente nulla per potenziare l’offerta laddove invece c’è una maggiore richiesta da soddisfare sia a servizio dei residenti che dei turisti. In questo senso si è fatta la scelta di introdurre due nuove linee di autobus notturne che dal 1 luglio collegano il centro storico con la stazione ferroviaria, la zona degli alberghi nei pressi del casello A1 di Orvieto Scalo e Sferracavallo. Non è possibile dire che Sferracavallo sia stata penalizzata poiché le due corse sospese, che avevano solo valenza festiva e estiva, nel nuovo orario entrato in vigore dal 1 luglio sono state sostituite da tre corse attive tutti i giorni a servizio di Sferracavallo nella stessa fascia oraria e con un orario più ampio come richiesto da cittadini e strutture ricettive della zona".

Cla.Lat.