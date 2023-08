Bus, gli autisti: "Viabilità insidiosa"

La Provincia ha incontrato le organizzazioni sindacali dei trasporti della Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, accogliendo le sollecitazioni del settore di essere urgentemente convocati "per un confronto sullo stato di grave degrado dei percorsi stradali che quotidianamente vengono svolti dai mezzi di trasporto pubblico locale, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e dell’utenza e dei lavoratori". Numerose sono state le criticità emerse da parte di chi quotidianamente si trova a percorrere per lavoro la viabilità regionale: a tal fine Proietti e Landrini hanno rimarcato l’annosa carenza di risorse per garantire tali interventi. Tuttavia continua il confronto con la Regione Umbria per giungere ad un accordo per avere a disposizione le necessarie risorse finanziarie già a partire dal prossimo bilancio. Per questo ci si è dati appuntamento a settembre.