“BURRIRAVENNAORO“, cento opere del Maestro in mostra per la Biennale di mosaico contemporaneo

"L’oro per Burri non era solo un colore, ma un materiale e questa mostra nasce proprio per indagare il rapporto dell’artista con la materia, tra oro e nero": le parole di Bruno Corà che ha guidato le prime visite nell’allestimento di BURRIRAVENNAORO – da lui stessa curata per la Biennale del Mosaico a Ravenna – racchiudono il senso di questo viaggio in cui idealmente il grande maestro ritorna in una delle città che tanto amò. La mostra, inaugurata venerdì 13 ottobre nell’ambito dell’edizione 2023 della Biennale di Mosaico Contemporaneo al Mar - Museo d’Arte di Ravenna, sta già riscuotendo un ottimo successo e sono tanti anche dall’Umbria gli amanti dell’arte di Burri che hanno raggiunto l’Emilia per omaggiarlo.

"Concependo diversi cicli di opere ispirate alla storia e alla cultura artistica della città l’artista in una delle sue ultime serie, incarna e trasfigura nel contrasto di nero e oro, buio e luce, il dialogo con il mosaico storico ravennate" aggiunge Corà, presidente della Fondazione Burri. In BURRIRAVENNAORO queste opere, insieme ad altre appartenenti ai cicli pittorici precedenti e ad alcune serie scelte di creazioni grafiche, figurano negli ambienti dei due piani del MAR in un repertorio di circa cento opere, con esemplari che hanno meritato a Burri il Premio Nazionale dei Lincei per l’opera Grafica (1973). In tal senso, i due ambiti della sua pittura e della produzione calcografica, integrati con la presenza della grande scultura rossa, Grande Ferro R (1990), al Palazzo delle Arti e dello Sport Mauro De André, delineano i confini di un ritorno di grande rilevanza del maestro tifernate nella città di Ravenna, da lui amata. Una mostra da non perdere: fino al 14 gennaio dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 18 e la domenica dalle ore 10 alle 19.

Cristina Crisci