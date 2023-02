Burri: focus sulle opere, i contesti culturali e le relazioni del maestro

In occasione del compleanno del maestro, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri torna, il 12 marzo prossimo a celebrarne le opere, i contesti culturali e le relazioni da lui avute nel corso degli anni.

Il rapporto tra Alberto Burri e il fotografo Aurelio Amendola ad esempio è stato uno dei più assidui e consolidati, un sodalizio documentato da opere fotografiche di Amendola che Burri riteneva adeguate a esprimere il senso del suo lavoro e tra queste vi sono specifiche sequenze dedicate agli atti performativi dell’artista nel suo studio, nel compimento delle sue opere.

E proprio su questo filone si inserisce l’evento che la Fondazione promuove per quest’anno: "Aurelio Amendola: Burri Vedova Nitsch. Azioni e gesti", ritratti in tempi e luoghi diversi. Agli Ex Seccatoi del Tabacco, nell’area delle esposizioni temporanee, saranno presentate quarantaquattro stampe fotografiche di grandi dimensione e opere uniche degli artisti in mostra, Burri, Vedova e Nitsch; inoltre, nel settore della documentazione saranno proiettati filmati loro dedicati. Amendola ha dedicato gran parte della sua attività ad immortalare con le foto gli artisti al lavoro e aveva maturato da diverso tempo l’idea di una mostra sulle azioni e sui gesti che hanno portato alla nascita di opere, come quelle di Burri, Vedova e Nitsch che lui stesso ha ritratto in tempi e luoghi diversi. Il fotografo pistoiese non nasconde l’entusiasmo di vedere ora realizzato un suo sogno. Per l’occasione è pubblicato un catalogo che, oltre ad accogliere le opere fotografiche di Amendola, contiene un testo critico del curatore Bruno Corà, antologie di scritti critici.

La mostra è prodotta dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri in collaborazione con la Fondazione Vedova di Venezia e la Fondazione Morra di Napoli, si avvale della cura dell’immagine e dell’allestimento dell’architetto Tiziano Sarteanesi, con la cooperazione di tutto lo staff della Fondazione Burri.