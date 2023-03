Buoni spesa e rimborsi Tari per 368 famiglie nel 2022

TODI – Sono 368 famiglie che hanno potuto fruire, nell’ultimo anno, di un aiuto economico, in buoni spesa e in rimborsi Tari e per il caro bollette, per complessivi 120mila euro. "Archiviata l’approvazione del bilancio e le relative dinamiche politiche – afferma il sindaco – ritengo doveroso evidenziare come un’operazione così importante sia stata resa possibile dalla donazione pervenuta dalla Fondazione Terzo Pilastro -Internazionale e dalla vicinanza alla comunità tuderte del suo presidente, Emmanuele Emanuele". Gli uffici comunali hanno presentato alla Fondazione il rendiconto dei contributi erogati a fronte di 454 richieste pervenute. Il Comune ha erogato, a valere sul fondo messo a disposizione dalla Fondazione Terzo Pilastro, quasi 68 mila euro in buoni spesa a 247 famiglie, di cui 160 italiane e 87 straniere (150 con minori): il totale dei soggetti raggiunti dal beneficio è di 758. Con l’altra misura, rimborsi Tari e caro bollette, si è andati a sostenere, con ulteriori 20 mila euro, 121 nuclei, di cui 106 italiani, 15 stranieri (67 con minori a carico): 385 le persone beneficiarie. Per il 2023 il Comune ha richieste di sostegno da evadere, inerenti sempre alle utenze e ai buoni spesa, per circa 55 mila euro.