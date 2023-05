"Buongiorno Ceramica" Gli artigiani del territorio pronti a puntare sul rilancio

La ceramica torna a casa, nei luoghi dell’identità e della cultura tifernati dove affondano le radici della creatività e della lunga tradizione locale: elementi che oggi sono l’anima del rilancio del settore al quale puntano i maestri artigiani del territorio. Per la nona edizione di "Buongiorno Ceramica", la manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (sabato 20 e domenica 21 maggio) Città di Castello aprirà le porte del centro storico a eventi, mostre, visite guidate e laboratori a tema patrocinati e sostenuti dal Comune, con il coinvolgimento di botteghe artigiane e spazi espositivi. L’obiettivo è di mettere in vetrina il meglio della produzione artistica locale, con vie e piazze della città a fare da cornice in una sorta di museo itinerante. Al centro del programma di iniziative, ci sarà la mostra "Suoni dalla Terra", curata da Giada Colacicchi, Lorenzo Fiorucci e Chiara Lorenzetti, che sarà inaugurata sabato 13 maggio alle ore 16 nell’ala contemporanea della Pinacoteca comunale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera e potrà essere visitata fino a domenica 4 giugno. L’esposizione presenterà una ricognizione sulla produzione ceramica contemporanea locale con opere e manufatti di Luca Baldelli, Simona Baldelli, Fanette Cardinali, Francesco Fantini, Andrea Mercati, Giorgio Ricciardi e della cooperativa Ceramiche Noi, la nuova eccellenza del Made in Italy che ha conquistato notorietà e clienti in tutto il mondo. Una sezione sarà dedicata a tre artisti ospiti: Mirna Manni, Robert Pettena e Attilio Quintili, in un confronto aperto tra materia e concetto. Nel fine settimana del 20 e 21 maggio nell’ambito di questa iniziativa sarà possibile partecipare anche a visite guidate dello Studio Pillitu-Meroni,