Buone pratiche per il territorio. I Comuni promossi da Legambiente

Il bilancio di Sostenibilità di Gesenu, il porta a porta di Panicale, il nuovo centro di riuso di Gubbio, gli eco-compattatori a Marsciano e alla Coop di Castiglione del Lago, le nuove stazioni dell’acqua a Perugia: sono tante e non sempre conosciute, secondo Legambiente Umbria, le buone pratiche ambientali avanti da Comuni, imprese e associazioni nella nostra regione. Per questo nel corso dell’anno l’associazione ambientalista si occupa di monitorare e segnalare le best practices con l’intento di diffonderle.

Come si legge dalle anticipazioni del Rapporto, che sarà presentato venerdì 16 febbraio a Magione, la prima buona pratica resta l’estensione ai comuni ancora ritardatari della raccolta porta a porta e l’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato di Panicale, che ha concordato con il gestore Tsa il passaggio alla raccolta porta a porta integrale, compresa la frazione organica. Venendo ai privati, in questo 2023 va segnalato il Bilancio di sostenibilità di Gesenu. Il rapporto rappresenta la piattaforma fondamentale per comunicare le prestazioni di un’impresa e per consentire di valutarne l’impatto. Il circolo di Foligno e Valli del Topino ha infatti deciso di intraprendere un ambizioso e prezioso progetto di citizen science sulla raccolta dei Raee e Rpa (rispettivamente acronimi di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e Rifiuti di pile e accumulatori). I punti vendita, in Umbria, lo fanno correttamente? La risposta a questa domanda è proprio l’oggetto della ricerca che il circolo folignate ha promosso, realizzando un vero e proprio censimento dei punti vendita e della loro modalità di raccolta. In attesa che prendano avvio anche quelli di Foligno e Assisi, che in teoria sarebbero dovuti già partire da tempo, è stato inaugurato nel luglio scorso il Centro di Riuso di Gubbio dove ora piccoli elettrodomestici, libri, indumenti, elementi di arredo, giocattoli e casalinghi potranno avere una nuova vita.

E ancora: Umbra Acque e Comune di Perugia hanno inaugurato la scorsa estate due nuove casette dell’acqua, installate nelle frazioni di Fontignano e Pianello, con altre sette già attive. Altre tre di prossima apertura a San Sisto, Mugnano e Colle Umberto.