Buone pratiche “0-6“ Riparte la formazione

Sono riprese le attività di formazione comprensoriale con il corso sul tema "Le buone pratiche nello 0-6", promosso dal Coordinamento Pedagogico di Rete della Zona Sociale 1 che fa capo al comune, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Al ciclo di lezioni di 20 ore complessive di formazione frontale e di visite didattiche sono iscritte 45 docenti ed educatrici d’infanzia dei comuni di Città di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Umbertide, Pietralunga Montone e Lisciano Niccone. Iniziato giovedì 9 marzo in biblioteca, il percorso formativo tenuto da Donella Maggini, pedagogista e psicologa che ha collaborato in tempi diversi per il miglioramento della qualità dei servizi educativi comunali, e dalla coordinatrice pedagogica di rete per la Zona Sociale 1 Benedetta Vitaloni, proseguirà fino a lunedì 29 maggio con altri cinque incontri. "Siamo molto felici – dice l’assessore Letizia Guerri - di aver ricominciato questo percorso formativo".