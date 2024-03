Buona alimentazione a vantaggio del pianeta

E dopo la storia, come contribuire alla sostenibilità alimentare nel futuro? Qualità alimentare, agricoltura sostenibile, spreco, denutrizione, lotta alla fame: aspetti finiti sotto la nostra lente di ingrandimento per mettere a fuoco criticità dei Paesi ricchi e problematiche legate alla malnutrizione nei Paesi poveri; imparare a nutrirci in modo sano e sostenibile; apprezzare il cibo che abbiamo e non sprecarlo. Tra inchieste, focus geografici e linguistici, letture, studio di etichette alimentari, analisi di nutrienti abbiamo scovato in ogni angolo del mondo cibi gustosi e unici, imparando a destreggiarci meglio nella scelta di ogni alimento. Al cibo è legata la salute: occorre privilegiare la dieta mediterranea (Patrimonio Culturale Immateriale Unesco), preferendo prodotti del territorio quindi più sostenibili, e tenere presente la piramide alimentare, alla cui base sono rappresentati alimenti da consumare spesso (frutta, verdura), e al vertice quelli da limitare, come carne rossa e dolci. Non mancano nei Paesi occidentali disturbi legati all’alimentazione come anoressia e bulimia, oppure l’eccessivo consumo di cibo che provoca sovrappeso e obesità, sempre più frequenti persino nei bambini, generati dall’eccessivo consumo di “junk food” (cibo spazzatura). Ci siamo resi conto di come il cibo sia un simbolo culturale identitario, un elemento conviviale e di aggregazione sociale capace di includere al di là di ogni differenza.