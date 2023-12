Bufera tassa di soggiorno: "Aumenti inaccettabili"

Le associazioni ’Gubbio Host’ ed ’Iridium’, di cui fanno parte operatori turistici ed agriturismi, presiedute rispettivamente da Gloria Pierini e Mario Salciarini, contestano aspramente l’aumento dell’imposta di soggiorno a far corso dal 1° maggio 2024, comunicata agli operatori dalla Giunta Comunale. L’aumento è significativo per tutte le strutture (tra parentesi tariffa 2023). Gli alberghi da 1 stella passano a 2 euro (1), 2 stelle 2 euro (1.20) 3 stelle 2 euro (1.60), 4 stelle 3 euro (2); agriturismi: 1 girasole 2 euro (1) 2 girasoli 2,20 euro (1,20), 3 girasoli 2 euro (1,40) 4 girasoli 3 euro (1,60), 5 girasoli 3 euro (1,80); in case e appartamenti per vacanze si sale a 2 euro, come per case religiose, affittacamere, b&b, affittacamere, locazioni turistiche e similari €2 (1).

L’Associazione Host parla subito di "decisione ingiustificata, inaccettabile e non praticabile, in un momento drammatico per tutto il settore". L’assessore al bilancio Marco Morelli, contattato telefonicamente, ha motivato la decisione, "assunta dopo un incontro con gli operatori" con le "difficoltà delle finanze comunali, chiamate tra l’altro a far fronte, un esempio per tutti, ai maggiori costi della raccolta differenziata. Il maggior introito 120.000 euro previsto rispetto allo scorso anno sarà reinvestito ovviamente nel settore turistico. L’imposta – ha tenuto a ricordare grava sui turisti e non sugli operatori". Morelli ha tenuto a sottolineare come le imposte e tasse a carico dei cittadini siano tra le più basse della media regionale. Le dichiarazioni dell’assessore Morelli sono state commentate aspramente da un nuovo comunicato di Host e Iridium, sia per quanto riguarda tempi, modalità, motivazioni e contenuti dell’aumento.