Bufera Tari, il Comune in difesa "Agevolazioni alle famiglie" Ma è protesta sul caro-bollette

Il caro Tari fa discutere, il malcontento è tangibile. Gli aumenti erano stati preannunciati, ma l’arrivo delle cartelle ha acuito le proteste. Ieri la data ultima per chi ha scelto la soluzione del pagamento in un’unica soluzione, ma resta la possibilità di dilazionarla in tre rate con scadenze 30 giugno, 30 settembre e 1° dicembre. C’è anche la possibilità di un sostegno per chi è in difficoltà nel pagare la tassa sui rifiuti: è riservato alle famiglie in difficoltà ed è modulato a seconda della fascia Isee. L’amministrazione comunale, anche quest’anno, infatti, ha stanziato risorse per garantire un contributo da assegnare ai cittadini che in questi giorni sono chiamati a pagare la tassa sui rifiuti 2023 che può arrivare, a seconda della fascia Isee di appartenenza, fino all’85 per cento dell’importo della tariffa.

L’avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del Comune con le domande che devono essere presentate entro il 25 luglio prossimo. I requisiti per accedere al bonus sono la residenza nel territorio comunale di Assisi, il pagamento della Tari 2022, un Isee non superiore a 35 mila euro. La domanda può essere presentata esclusivamente dall’intestatario della tassa sui rifiuti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0758138208-8138219-8138434 "Quest’amministrazione comunale, in coerenza con le linee programmatiche e la politica di essere sempre vicina alle categorie più deboli dal punto di vista economico – hanno spiegato il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – anche quest’anno, come gli anni precedenti, ha stanziato delle risorse per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà anche in seguito agli aumenti delle bollette".