Buche e dissesti nel parcheggio del Cva. Partiti gli interventi di risanamento

L’amministrazione è intervenuta per la chiusura delle molteplici buche, presenti da tempo, nel parcheggio del Cva di Ponte Felcino, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini e garantendo maggiore sicurezza e decoro urbano.

"Sappiamo quanto bisogno abbiano le nostre strade, le aree di parcheggio e i marciapiedi. E sappiamo quanto sia importante la sicurezza e la fruibilità per tutti - dice il consigliere Fabrizio Ferranti -. L’impegno che l’assessore Francesco Zuccherini, il cantiere e gli uffici stanno mettendo in campo per gestire tutte le molteplici situazioni è massimo. Con il potenziamento dei nuovi mezzi del cantiere e il raddoppio dei fondi economici nei capitoli del cantiere comunale, come detto alla riunione nella zona Nord di Perugia, avremo ulteriori mezzi. Noi consiglieri del territorio stiamo aiutando con le tante segnalazioni e siamo a fianco dei cittadini per veicolare i bisogni.

Sappiamo bene che ci vorrà del tempo per sanare tutte le numerose situazioni, abbiamo consapevolezza di non avere la bacchetta magica ma stiamo cercando di recuperare 10 anni passati nel minor tempo possibile".