Cronaca

Pitti filati nel segno dell’ottimismo "Clienti e mercati, clima positivo"

Conto alla rovescia per il salone fiorentino, che apre il 25 gennaio. Pinori (Confindustria): "Per la primavera estate 2024 abbiamo buone aspettative. Il nodo più grosso è l’inflazione". Tutte le imprese pratesi in fiera