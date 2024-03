"Buche, a Sant’Andrea delle Fratte la situazione è disastrosa"

PERUGIA - La pioggia riapre le buche sulle strade, come i topi quando mangiano il formaggio. Da tempo arrivano segnalazioni da San’Andrea delle Fratte, ora rafforzate dall’intervento del coordinatore comunale di Azione, Lorenzo Mazzanti, su via Penna. "Siamo alle solite: Strade bitumate da pochi anni che non reggono di fronte a qualche giorno di pioggia battente, evidentemente c’è un problema di fondo nella modalità e nella qualità dell’asfalto. Negli ultimi anni oltre 500mila euro sono stati investiti per rattoppare buche e piccoli tratti di strada, con il risultato che dopo qualche mese riemerge lo stesso identico problema. In via Penna, zona industriale Sant’Andrea delle Fratte si dice di essere vicini al mondo delle imprese...,ma come mostra la foto questo non è affatto un bel modo per farlo. La gestione delle strade è un disastro – aggiunge -. Ma la situazione – aggiunge - è grave anche in altre zone della città, come la Strada che collega San Marco a Ponte d’Oddi, da anni in totale abbandono. Occorre un piano serio e a lungo termine".