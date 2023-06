Brusca frenata per il Brt Maxi bus, gara deserta

La gara per l’acquisto dei maxi bus da 18 metri è andata deserta per la seconda volta: nessuna azienda si è fatta avanti per fornire al Comune i 13 mezzi del Brt, il sistema trasportistico pubblico sul quale Palazzo dei Priori puna con forza per i collegamenti della zona sud del territorio con la città. Il Comune aveva messo come prezzo di base d’asta per l’acquisto circa 15 milioni di euro, ma al momento manca l’offerta e i motivi non si conoscon. Il bando era stato pubblicato lo scorso 3 aprile e sarebbe dovuto scadere l’8 maggio, ma già il 21 aprile il dirigente aveva prorogato i termini per l’offerta al 22 maggio. Alle 15 di quel giorno però - termine ultimo - nessuno si è fatto avanti e l’amministrazione non ha potuto far altro che prenderne atto. L’appalto per percorso e stazioni è stato affidato ad un raggruppamento di imprese umbre (ecnostrade srl, Spinelli & Mannocchi srl, Consorzio Stabile csi – Consorzio servizi integrati società consortile a responsabilità limitata, Calzoni spa, Todini costruzioni generali Spa) con un ribasso economico del 13,31%. Così dai 74 milioni originari, l’importo contrattuale è sceso a 64.744.403 euro (più l’Iva), di cui 2.545.110 per la progettazione. A questo va però aggiunta la fornitura dei bus, per un totale complessivo di 109 milioni di cui 104.054.091 euro finanziati con fondi Pnrr, un contributo del 20% superiore a quello inizialmente concesso. Il servizio, lo ricordiamo, si snoderà lungo circa 13 chilometri di percorso, da Castel del Piano a Fontivegge attraverso Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto, il polo ospedaliero, via Settevalli. Il percorso sarà per il 47% circa in sede propria lungo corsie riservate; le fermate saranno 22, di cui una aggiuntiva offerta dall’aggiudicatario. Lungo il percorso le intersezioni semaforiche daranno la priorità di passaggio al Brt, così da aumentare la velocità di corsa. Da Castel del Piano a Fontivegge il metrobus avrà corse regolari e ravvicinate con una frequenza, di una ogni trenta minuti che diventeranno più ravvicinate, una ogni 15 minuti, nelle ore di punta. Da San Sisto, invece, vi sarà una corsa ogni dieci minuti. La progettazione è a cura di ’Rpa srl’ con altre imprese.