Brt, adesso si accelera Sì all’acquisto dei maxibus Saranno lunghi 18 metri

Procede a passo spedito la realizzazione del Brt, il Bus rapid transit (o Metrobus che dir si voglia) che collegherà in un percorso a corsia ‘riservata’ la zona di Castel del Piano a Fontivegge. Dopo l’assegnazione della progettazione nei mesi scorsi (a imprese umbre), il Comune ora ha bandito la gara per l’acquisto dei 13 autobus elettrici, con relative stazioni di ricarica e manutenzione, che dovranno muoversi lungo quel percorso.

Si tratta nel dettaglio "di veicoli di grande capacità, caratterizzati da nullo livello di emissioni inquinanti, a pianale integralmente ribassato che dovrà servire un tracciato dotato di fermate attrezzate e confortevoli, in cui sono previsti interventi infrastrutturali di protezione della sede e impianti di controllo e regolazione della circolazione per la priorità semaforica del bus rispetto al traffico privato".

La procedura avviata dal dirigente responsabile della Mobilità urbana, Margherita Ambrosi, ha quindi per oggetto l’appalto della fornitura di 13 autobus elettrici, ciascuno della lunghezza di 18 metri, comprensiva della relativa fornitura delle infrastrutture di ricarica, al deposito e lungo la linea e del servizio di manutenzione.

A quanto pare in Italia le aziende che producono questo tipo di mezzi sono poche e nell’appalto sono state indicate in maniera stringente le caratteristiche che dovranno avere i metrobus: in realtà un prototipo nei mesi scorsi era già circolato a Perugia in via sperimentale, ma sarebbero state chieste – dal punto di vista estetico – alcune novità, affinché il mezzo possa un po’ più assomigliare a un tram invece che a un pullman. "La necessità della contemporanea fornitura dei bus e dell’infrastruttura di ricarica – viene detto nell’atto - deriva dal bisogno di integrare la progettazione del deposito e delle fermate, in particolare per il dimensionamento del sistema di ricarica complessivo e per i dettagli esecutivi delle fermate".

Palazzo dei Priori ha così deciso di indire una procedura aperta per la fornitura il cui costo a base d’asta è di circa 15 milioni che rientrano negli 86,7 totali finanziati dal Pnrr e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’ente.

Quanto ai tempi, se tutto filerà liscio, a fine estate potrebbero partire i cantieri, ricordando che il termine ultimo per la conclusione dell’opera assegnato proprio dal Pnrr è il 30 settembre 2024. Insomma, ci sarà un anno per effettuare i lavori lungo un percorso di 13 chilometri che il Brt dovrebbe percorrere in 15 minuti (7 da San Sisto alla Stazione), con semafori "a favore" e un percorso in corsia preferenziale del 21%..

Michele Nucci