Brillano gli atleti del Judo Kodokan. Soddisfazioni e medaglie a Massa Martana

GUBBIO - Fine settimana pieno di medaglie e soddisfazioni per gli atleti del Judo Kodokan Gubbio: nella qualificazione regionale al Campionato italiano Cadetti A2 Fijlkam che si è svolta a Massa Martana hanno difatti colto rispettivamente un oro e un bronzo Francesco Filippetti (-60kg) e Luca Fioroni (-66 kg). Francesco Filippetti inoltre, grazie al primo posto conquistato, si è qualificato per la finalissima che si terrà a Genova il prossimo 22 e 23 marzo. I ragazzi seguiti dal maestro Dario Dionisi hanno dato il meglio, sono saliti sul podio e questa è stata una bella soddisfazione per entrambi i judoka, dei quali è stato premiato l’impegno con il quale si allenano. Grande soddisfazione da parte della società, che raccoglie altri successi dopo la medaglia di bronzo conquistata da Andrea Morra a Cesena.