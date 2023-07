Briganti lascia la guida di FdI "Ora i giovani"

UMBERTIDE - "Ho deciso di dare spazio a gente giovane che si impegni ad eleggere un nuovo consiglio direttivo ed un nuovo presidente di Fratelli d’Italia ad Umbertide. Lascio il mio ruolo politico per dare spazio a quanti si sono candidati alle recenti "amministrative". Parole di Mauro Briganti, esponente e già segretario di FdI. "Una straordinaria compagine - rimarca Briganti - che ho avuto l’onore di presiedere. Per questo ringrazio la segreteria provinciale e regionale per il loro grande supporto". L’ex presidente rimarca che non ha avuto "alcun traguardo personale" e ringrazia "la vecchia guardia del partito - Molinari, Monni, Cassai, Ceroni, Tuzza - ed i nuovi membri Mierla, Cavedon, Floridi e i candidati della lista che s’è presentata alle "amministrative: uomini e donne che hanno permesso a FdI di entrare in Giunta ed eleggere il presidente del Consiglio comunale".