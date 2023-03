“Brevi interviste con uomini schifosi“ a Solomeo Musella e Mazzarelli svelano i mostri quotidiani

Uno spettacolo di grande impatto illumina la stagione artistica 2223 del Teatro Cucinelli di Solomeo. Questa sera alle 21 il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino e latino-americano, porta in scena le “Brevi interviste con uomini schifosi“ di David Foster Wallace, uno degli scrittori più amati degli Stati Uniti con due interpreti dì’eccezione: Lino Musella e Paolo Mazzarelli (nella foto), dando vita, con sguardo feroce e molta ironia, a uno zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso.

L’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo. Attraverso una rosa di racconti tratti dalle Brevi interviste con uomini schifosi Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne. Quello che emerge è un affresco comico, grottesco e doloroso di perversioni e meschinità, di ambizioni e violenze, di fallimenti e cinismo: una galleria impietosa di mostri.

Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Wallace in forma di monologo al maschile, in dialoghi tra un uomo e una donna. In scena però chiama a interpretarli due uomini, che si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Il risultato è disturbante e comico al tempo stesso. I biglietti si possono prenotare al botteghino regionale allo 075 57542222 o acquistare al botteghino di Solomeo aperto dalle 19 (tel. 075 57542213). On lime su www.teatrostabile.umbria.it.