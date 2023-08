Bretella di San Marco "Appena aperta è lasciata completamente all’abbandono"

"A poche settimane dall’apertura della bretella stradale di San Marco, la situazione dell’area verde circostante è emblematica e lasciata completamente all’abbandono". A denunciarlo con tanto di foto via social è il consigliere comunale del Partito democratico, Francesco Zuccherini, che spiega come "la segnaletica stradale sia ancora provvisoria e poco visibile, tant’è che molti automobilisti imboccano la vecchia strada (pericolosa visto il cambio delle precedenze e degli stop) e i più incivili, anziché rigirare, percorrono con l’auto il tratto pedonale per ricongiungersi alla strada.

Un’opera attesa da molti anni – sottolinea Zuccherini – che questa amministazione comunale ha impiegato quasi 10 anni per realizzare (nonostante fosse tutto pronto), non può essere lasciata così. L’impegno non può che essere quello di valorizzare l’area verde, mantenerla al meglio e sistemare il vecchio tratto di strada per non lasciarlo al degrado e l’incuria".

Il nuovo tratto di strada unisce la strada San Marco-Cenerente con il nuovo nodo terminal bus e da questo, mediante la rotatoria, direttamente la strada Perugia-San Marco, scaricando il tratto di strada confluente con l’incrocio di via dell’Acquario, porta d’ingresso all’abitato di San Marco. La nuova viabilità permette insomma di by-passare tutto il traffico veicolare di attraversamento da e verso Cenerente, consentendo l’accesso a San Marco lungo la stessa via dell’Acquario in maniera più selettiva e sicura. L’investimento è stato pari a 538mila euro.