Bottega Azzurra, festa di gusto. Paolo Ruffini in visita alla sede: "Diamo una mano al progetto"

Festa grande giovedì pomeriggio alla “Bottega Azzurra” (in Piazza Bernini) per la visita del popolare attore e presentatore Paolo Ruffini, testimonial di UP Impresa sociale, attualmente impegnato nella tournee con lo spettacolo “Up & Down”, nel cui cast figurano anche attori e attrici con alcune disabilità. “La Bottega Azzurra”, il cui progetto è stato favorito proprio da UP Impresa sociale, è una cooperativa sociale inclusiva aperta tre anni fa, specializzata nella produzione di biscotti ed altre ghiottonerie realizzate da maestranze “straordinarie”. Ragazzi e ragazze “speciali”, alle prese con varie problematiche, sotto la guida di Marisa Radicchi, sono stati avviati sulla strada dell’inclusione, della valorizzazione delle loro capacità, dell’integrazione, dell’autonomia economica con tanto di retribuzione mensile diventando “pasticcieri” e “pasticcere” sempre più orgogliose del proprio spazio. Ruffini ha visitato i locali ed i laboratori, ha incontrato le maestranze, i membri del direttivo, il pubblico presente per la circostanza, colloquiando con tutti con grande cordialità e prestandosi con disponibilità per le foto di rito. "Sono felicissimo di essere qui – ha dichiarato Ruffini - stiamo tentando di dare una mano a questo progetto buono sotto tanti aspetti, non soltanto per l’ottima qualità dei prodotti che ho assaggiato con piacere". La Cooperativa ha otto dipendenti, una decina di ragazzi e ragazze che ruotano attorno, diversi volontari ed un risvolto commerciale gratificante. Alimentato dalla qualità e non solo dal “cuore”.